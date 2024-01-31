В правительстве Липецкой области были подведены итоги деятельности региональной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) в 2023 году. Совещание проходило под председательством губернатора Липецкой области Игоря Георгиевича Артамонова.

Руководитель региона отметил, что безопасность людей и защита территории от разного рода чрезвычайных ситуаций — это одно из главных направлений деятельности властей всех уровней. А профилактика и предупреждение всевозможных рисков поможет их предотвратить.

В ходе заседания были объявлены результаты смотра-конкурса по итогам работы РСЧС в 2023 году. И вновь в номинации «Лучшая единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования Липецкой области» ЕДДС Добринского района отмечена наградой за второе место.

Руководитель региона вручил ее главе Добринского района А.Н. Пасынкову.

Александр Николаевич отметил, что это заслуга всего коллектива единой дежурно-диспетчерской службы Добринского района, которая стабильно входит в тройку лучших не первый год подряд. Чуть позднее А.Н. Пасынков передал эту награду руководителю ЕДДС Ирине Рязанцевой.

— Ежедневно, — сказал А.Н. Пасынков, обращаясь к И.Б. Рязанцевой, — диспетчеры принимают сотни звонков от наших граждан по самым различным проблемам. И ни один из них не остается без внимания и решения со стороны сотрудников ЕДДС и соответствующих служб. Поздравляю весь ваш коллектив с заслуженной наградой.