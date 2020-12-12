Общество

Добринская районная больница проводит акцию к Новому году

20 секунд назад
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В преддверии Нового года в Добринской районной больнице решили провести акцию «Елочная игрушка для медика».

“Если Вы желаете сделать приятное кому-то из сотрудников нашей больницы, можете самостоятельно изготовить елочную игрушку или декорировать новогодний шарик добрыми словами пожеланий, рисунком, фото! Оставляйте свои работы в регистратуре поликлиники или вручайте медику лично! Нам будет очень приятно, это придаст силы для дальнейшей борьбы за Ваше здоровье!” – обратились к добринцам в ЦРБ.

Новогодними игрушками от добринцев планируют украсить елочки в больнице к концу следующей недели.

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