Добринская районная больница проводит акцию к Новому году

В преддверии Нового года в Добринской районной больнице решили провести акцию «Елочная игрушка для медика».

“Если Вы желаете сделать приятное кому-то из сотрудников нашей больницы, можете самостоятельно изготовить елочную игрушку или декорировать новогодний шарик добрыми словами пожеланий, рисунком, фото! Оставляйте свои работы в регистратуре поликлиники или вручайте медику лично! Нам будет очень приятно, это придаст силы для дальнейшей борьбы за Ваше здоровье!” – обратились к добринцам в ЦРБ.

Новогодними игрушками от добринцев планируют украсить елочки в больнице к концу следующей недели.