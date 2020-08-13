Добринская ЦРБ пополнилась врачами по программам «Губернаторский миллион» и «Земский доктор»

В рамках национального проекта «Здравоохранение» – «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» с начала 2020 года в Добринскую центральную районную больницу по областным программам «Губернаторский миллион» и «Земский доктор» трудоустроились восемь медиков. Одной из ключевых задач нацпроекта является сокращение дефицита врачебных кадров.

В связи с этим по инициативе главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова принят закон, предусматривающий единовременную социальную выплату в размере 1 млн рублей для врачей, впервые трудоустраивающихся в государственные медицинские организации региона по наиболее дефицитным специальностям и не имеющих обязательств, связанных с целевым обучением. «Губернаторский миллион – это инвестиции в здоровье наших людей. Нам важно, чтобы хорошие специалисты приезжали в Липецкую область и оставались здесь. Думаю, каждый житель региона будет рад попасть на прием к такому доктору», – подчеркивает Игорь Артамонов.

Среди медиков нового призыва – участковые терапевты, врачи общей практики, эпидемиолог, стоматологи. В их числе Елена Афиногенова. Она окончила Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко, по специальности врач-лечебник (семейный врач), стаж работы четыре года и семь месяцев. До приезда в Добринский район работала врачом в Московской области, сейчас она трудится в фельдшерско-акушерском пункте в селе Верхняя Матренка. Специалисту сразу предоставили комфортабельное жилье, аренду которого оплачивает администрация района, сообщили в управлении здравоохранении Липецкой области.

Переехала в Липецкую область и Юлия Султанбекова. Она принимает пациентов в поликлинике Добринского района. Молодой специалист окончила Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина по специальности врач-лечебник, врач-педиатр. Ее трудовая деятельность началась в тамбовской городской клинической больнице №4 участковым врачом-терапевтом. Муниципалитет Добринки арендует для нее благоустроенную квартиру.

Местная ЦРБ обслуживает свыше 33 тысяч жителей Добринского района. Амбулаторно врачи принимают до 1220 пациентов в смену. В структуру учреждения здравоохранения входят два межмуниципальных центра – хирургический и акушерско-гинекологический, а также психоневрологическая больница на 80 койко-мест, поликлиника, четыре стационара, расположенных в трех населенных пунктах района, 10 отделений общей врачебной практики и 20 фельдшерско-акушерских пунктов. В ЦРБ работают 650 человек, из которых 80 – врачи, 252 – средний медицинский персонал. Укомплектованность медицинской организации врачами составляет 82,1%, а средними медицинскими работниками – 91,3%.

Всего в Липецкой области трудятся около 3700 врачей и 11183 средних медицинских работника. Общая нехватка врачей в регионе составляет почти 300 человек. Остро требуются участковые терапевты и педиатры, врачи общей семейной практики (семейной медицины), неонатологи, онкологи, офтальмологи, анестезиологи-реаниматологи, врачи скорой медицинской помощи. За время действия программы «Губернаторский миллион» – с октября 2019-го по август 2020 года – в регион приехали работать 34 врача, уточнили в областном управлении здравоохранения.