Добринская ёлка представит Добринский округ в Ельце

С 12 декабря 2025 года по 8 января 2026 года Елец обретёт особый праздничный статус: он станет новогодней столицей Липецкой области. В эти дни город превратится в настоящую зимнюю сказку: здесь пройдёт региональный фестиваль «Ёлки Липецкой земли».

Сердце праздника расположится на пешеходной улице Мира, где будет создана удивительная экспозиция новогодних деревьев.

Восемнадцать муниципальных округов и районов области представят свои уникальные ёлки. Каждая из них станет маленьким художественным воплощением самобытности своего района: оформление будет выдержано в стиле традиционных ремёсел и с использованием местной символики. Таким образом, улица Мира старинного города Ельца превратится в красочную галерею, где через праздничное убранство ёлок раскроется богатство культурного наследия Липецкой области.

— И, безусловно, в этом праздничном торжестве примет участие Добринский муниципальный округ, — отмечает начальник отдела культуры Г.М. Праницкая. — Наша добринская ёлка-конкурсантка станет яркой посланницей хлеборобного края, воплотив в себе его дух и самобытность. Художественный образ ёлки будет построен на гармоничном сочетании золотого и красного — цветов, наделённых глубоким символическим смыслом. Золотой олицетворяет солнце, щедрый урожай и материальное благополучие, а красный несёт в себе энергию тепла, жизненной силы и праздничного настроения.

По словам Галины Михайловны, центральное место в оформлении займут изящные фигурки: женщины с хлебными снопами — непреложного символа плодородия добринской земли и богатыри — воплощение несокрушимой силы и мужества добринцев.

Дополнят композицию декоративные элементы, отсылающие к хлеботорговым традициям нашего края: изящные игрушки в форме хлебных колосьев и снопов; миниатюрные баранки и сушки, воскрешающие в памяти старинные купеческие обычаи.

Особую ноту в праздничное убранство внесут музыкальные инструменты, размещённые среди ветвей. Они станут изящным напоминанием о богатом культурном наследии и творческом потенциале добринцев.

Венчать всю эту добринскую сказочную композицию будет ретрозвезда — элегантный штрих, соединяющий прошлое и настоящее, придающий ёлке неповторимый шарм и завершённость.