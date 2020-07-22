Добринские аграрии – лидеры в Липецкой области по валовому сбору зерновых и зернобобовых

17 районов Липецкой области убирают зерновые и зернобобовые. На 22 июля собрано 410 тысяч тонн при средней урожайности 52,2 центнера с гектара.
Топ-5 районов по урожайности:
- Елецкий – 60,1 ц/га,
- Лебедянский – 58,8 ц/га,
- Липецкий – 56,7 ц/га,
- Становлянский – 56,5 ц/га,
- Добровский – 55,6 ц/га.
Лидеры по валовому сбору – добринские аграрии. В их закромах уже почти 279 тысяч тонн.
В области убирают:
- Озимую пшеницу (всего собрали более 279 тысяч тонн при средней урожайности 53,8 ц/га).Самая высокая урожайность озимой пшеницы в Липецком районе – 60,6 ц/га. Лидер по валовому сбору – Добринский район (40,6 тысяч тонн).
- Горох – всего собрали более 4 тысяч тонн. Его убирают в 4 районах области. Средняя урожайность – 32 ц/га, а добринские аграрии получают по 44,8 ц/га.
- Ячмень -всего получено 120,6 тысяч тонн при средней урожайности 49,2 ц/га. Самая высокая урожайность в Чаплыгинском районе (54,8 ц/га). Лидер по валовому сбору – Добринский район (69 тыс. тонн).
Урожайность по уже убираемым культурам значительно превышает показатели прошлого года и продолжает расти, сообщили в управлении сельского хозяйства Липецкой области.