За окном — белым-бело. Зима пока не думает уступать свои позиции. На первый взгляд, кажется, что вместе с природой на время замерла и вся деловая жизнь наших аграриев. Но это мнение — обманчиво.

Именно сейчас спокойно и по-деловому добринские селяне вносят последние штрихи будущей картины под названием «Урожай-2021». Осталось совсем немного времени до того момента, когда поля наполнит гул мощной техники.

Еще неделю назад производственная база индивидуального предпринимателя Сергея Киньшина представляла собой большую ремонтную мастерскую. В небольших зонах кипела работа, по-своему важная и нужная.

Механизаторы Михаил Быков и Виктор Лаврищев провели обслуживание широкозахватных культиваторов «Викинг», Алексей Сапрыкин подготовил к работе пневматическую сеялку точного высева «Быстрица». Вячеслав Токарев и Александр Васнев завершили осмотр и привели в рабочее состояние 12-рядковые свекловичные сеялки «Ритм». Под крышей одного из ангаров оборудована площадка для протравливания семян. Эту операцию перед самым выходом в поле должны провести водители Сергей Токарев и Алексей Насонов.

Сергей Токарев уверен: бороны весной не подведут.

— В прошлом году, — рассказывает фермер Сергей Киньшин, — несмотря на засуху, мы сумели получить более 56 центнеров хлеба на круг. Не подвела и сахарная свекла, средняя отдача свекловичных плантаций составила 325 центнеров на круг. Сейчас мысли о предстоящей весне. Наш посевной план таков. Ячмень сорта «пионер» займет 160 гектаров пашни, 280 га у нас отведено под сладкие корнеплоды и 150 — под подсолнечник.

Минувшей осенью посеяли 400 гектаров озимой пшеницы, при этом использовали суперэлитные сорта «гомер» (50 га), элитные сорта «граф» (270 га), а также «безостая-100» (80 га). Также активно внедряем новинку для наших черноземов — озимый ячмень сорта «иосиф». Под него выделили 100-гектарное поле. Состояние озимого клина можно назвать удовлетворительным. После Нового года отремонтировали сеялки, с прицелом на предстоящую жатву приобрели «горючку». Прошли техобслуживание тракторы, проблем с запчастями нет. Подготовка к посевному сезону идет в плановом режиме. Настрой — боевой, к выходу в поле практически готовы. Семена подсолнечника и сахарной свеклы, а также средства защиты растений были оплачены с осени, зарезервированы и ожидают своей очереди на доставку в Талицкий Чамлык. Азотные минеральные удобрения в количестве 200 тонн уже завезены.

Механизаторы Виктор Лаврищев, Михаил Быков и Александр Васнев.

Предстоящие весенние хлопоты стали поводом для ежедневного мониторинга заместителем главы администрации Добринского муниципального района Александром Михалиным. Текущая обстановка в сельхозпредприятиях — основная тема этих дней и недель.

— Нынешней весной согласно плану, — сообщил он корреспонденту «ДВ», — наши земледельцы должны засеять яровыми зерновыми культурами 65000 гектаров пашни. Для этого им предстоит подготовить восемь тысяч тонн семян. Основной акцент сделан на ячмень, его посевы в этом году разместятся на 32000 га, еще 7000 гектаров отведено под кукурузу на зерно. Технические культуры займут 45000 гектаров. Сахарную свеклу планируем посеять на 21000 га, подсолнечник — на 16, 5 тысячи га, 3,5 тысячи гектаров выделено под сою. Кормовые культуры, кукуруза на силос и однолетние травы для обеспечения общественного стада провиантом будут посеяны на 3200 га.

В селе Талицкий Чамлык, где базируется хозяйство Киньшина, почва весной подсыхает одной из первых в районе. Кто знает, что преподнесет погода на этот раз. Как говорится, от зимы до весны — две погожие недели. Фермер хорошо помнит годы, когда выезжали в поле в начале марта. Работы в его хозяйстве планируют начать с подкормки 400 гектаров озимого клина. А там подоспеют боронование и сев.