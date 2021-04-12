Для аграриев наступила горячая пора. Подошли те самые дни, которые год кормят. Задача одна: как можно быстрее и качественнее заделать в почву семена.

Первым в районе весенний сев начали земледельцы производственного участка «Отрада» ООО «Добрыня». На поле рядом с автодорогой Добринка-Грязи вышел современный посевной комплекс: трактор «Кейс» и пневматическая сеялка точного высева «Хорш». Его технологическая особенность состоит в том, что этот агрегат одновременно выполняет три операции. Во время своего движения по полю он дискует верхний слой, укладывает удобрения и семена в землю, а затем еще и прикатывает пашню. Вместительный бункер поделен на два отделения, для семян и минеральной подкормки, каждый вместимостью три тонны. Это позволяет комплексу работать с минимумом остановок. На каждый гектар — 220 килограммов протравленных семян и 160 кг аммиачной селитры.

Перед тем, как начать движение по полю, «Хорш» заправили семенами и удобрениями. Затем — обязательная операция по калибровке нормы высева и внесения в рядки подкормки. В бортовой компьютер вносится так называемая «программа действий». Трактор будет наводить на очередную загонку сигнал со спутника, умная автоматика также поможет совершить плановое подруливание. Устройство выберет оптимальный маршрут, как по прямым линиям, так и по кривым с любыми углами разворотов. Оно же даст механизатору чёткие экранные и голосовые рекомендации. На тракторе установлен «автопилот», способный управлять самоходной техникой.

Посевную-21 открыл Андрей Воробьев. Во вторую смену агрегат поведет его напарник Василий Александров. В сутки этот тандем засевает ячменем не менее 150 гектаров пашни. На севе зерновых культур используют два посевных комплекса. Еще один доверено обслуживать Геннадию Инякину и Сергею Кудряшову. Семена и удобрения к месту работ доставляет водитель Евгений Карасев. Телескопическим погрузчиком управляет Игорь Паршин. Предпосевную подготовку почвы едут механизаторы Иван Михаленков, Сергей Невейкин, Сергей Ларин и Василий Карасев.

После прохода «Хорша» на поле остаются ровные бороздки, внутри которых удобно расположились ячменные зерна и мелкие гранулы «химической помощи». Через недельку-другую семена оживут и на свет появятся первые зеленые росточки. В начале лета их будет не узнать: они станут хорошо развитыми растениями с тучными колосьями.

— Перед выходом в поле, — говорит агроном «Отрады» Виктор Рогачев, — провели подготовку верхнего пахотного слоя. В целом сев начали организованно. Люди, принимающие участие в нынешней кампании, имеют хороший материальный стимул для качественного выполнения порученного дела. Почва на глубине заделки семян уже прогрелась до необходимых значений. Да и содержание влаги в ней позволяет пару недель вести работу, не ожидая осадков.

Посевная кампания началась в районе очень активно, весь ход осенне-полевых работ взял под личный контроль глава муниципалитета Роман Ченцов. Жатва прошлого года одарила местных хлеборобов рекордным урожаем. Они собрали свыше 300 000 тонн хлеба, при этом все зерно — высокого качества. Минувшая зима со своим климатическими капризами изрядно навредила посевам озимых культур. Их вовремя подкормили, но все же вероятность того, что немалую часть озимого клина придется экстренно пересевать, очень велика. А это и дополнительное время, которого весной постоянно не хватает, и ресурсы. Однако и в этих непростых условиях добринские аграрии делают все, чтобы обеспечить максимальную отдачу хлебной нивы.

В эти дни люди трудятся без перерывов и выходных. Тридцать четыре тысячи гектаров — такую площадь планируют нынешней весной засеять яровыми зерновыми культурами добринские земледельцы. Селяне понимают: их трудом и старанием создается прочный задел для будущей тучной нивы.

Из-за погодных условий полевые работы начались гораздо позже, чем в прошлом году. Зато сейчас метеопрогноз дает селянам полный катр-бланш. Только не ленись, работай.