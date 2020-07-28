Добринские аграрии продолжают лидировать по валовому сбору зерна

Уборочная кампания в Липецкой области набирает обороты. На сегодняшний день аграрии собрали 1 миллион 310 тысяч тонн зерновых и зернобобовых при средней урожайности 54,6 центнера с гектара, сообщили в региональном управлении сельского хозяйства.

Урожайность по уже убираемым культурам продолжает расти. Лидером по этому показателю остаётся Елецкий район – там земледельцы получают по 58,3 центнера с гектара. Также в пятёрку лидеров по урожайности входят Долгоруковский (58,2), Липецкий (57,1), Становлянский (56,8) и Лебедянский (56,7) районы. По валовому сбору лидируют добринские аграрии. В их закромах 197 тысяч тонн.

Успехи липецких аграриев высоко оценивает глава региона. Игорь Артамонов подчёркивает, что агропромышленный комплекс региона – один из наиболее технологичных и инновационных секторов областной экономики. «Наши земледельцы славятся своими успехами. Уверен, что в этом году они подтвердят и превзойдут свои высокие достижения, обеспечив хлебом и свой регион, и другие субъекты и государства», – отмечает Игорь Артамонов.

Всего в регионе собрано 966 тысяч тонн озимой пшеницы. Средняя урожайность составляет 56,8 центнера с гектара. Самая высокая урожайность озимой пшеницы в Липецком районе – 60,7. Более 60 центнеров с гектара собирают елецкие аграрии. Лидер по валовому сбору – Усманский район (93,3 тысячи тонн).

Все районы Липецкой области приступили к уборке ячменя. Получено 326 тысяч тонн при средней урожайности 49,7 центнера с гектара. Самая высокая урожайность в Грязинском районе (53 центнера). Также хорошие результаты демонстрируют добринские (52,7) и становлянские (52,3) аграрии. Лидер по валовому сбору ячменя – Добринский район. Там его получено 109 тысяч тонн.