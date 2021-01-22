Пожалуй, только ленивый не ругал нынешнее лето, сухое и очень жаркое. Однако это время года преподнесло добринским селянам приятный сюрприз в виде небывалого урожая зерновых культур. Статистика гласит: впервые за всю историю земледелия аграрии района получили 324 тысячи тонн хлеба, показав при этом невиданную отдачу одного гектара. О том, что помогло рождению трудового рекорда, — в нашем материале.

«ЮЖНЫЕ ГОСТИ» НЕ ПОДВЕЛИ

Основной рекордный задел был получен от двух зерновых культур: озимой пшеницы и ячменя. Позапрошлой осенью, во время массового сева озимых культур, пшенице было отведено главное место на добринских черноземах. Прохладная, с обильными осадками весна, а также дожди в период вегетации помогли растениям взяться за силу.

— Озимая пшеница, — говорит начальник районного отдела сельского хозяйства Николай Васильев, — является наиболее ценной и урожайной культурой. Её зерно содержит большое количество клейковинных белков и других ценных веществ, поэтому широко используется в продовольственных целях: в хлебопечении, кондитерской промышленности, для производства крупы, макаронных изделий. Осенью 2019 года наши селяне коренным образом изменили подход к сортообновлению. Итогом этой работы стало появление на полях высокоурожайных интенсивных сортов южной селекции, таких как «алексеич», «гром», «безостая-100», «собербаш» и целого ряда других. Новинки сразу же показали себя во всей красе, одарив аграриев весомой отдачей.

Стоит отметить, что все из вышеуказанных сортов отличаются достаточно стабильной и высокой урожайностью, а также способностью сохранять высокие вкусовые качества, даже при произрастании в условиях дефицита минеральных веществ и влаги.

Кроме всего, «южные гости» морозоустойчивы, имеют высокие хлебопекарные качества, не восприимчивы к большинству распространенных болезней и вредителей. И, что немаловажно, отлично переносят засушливые периоды. Но при этом весьма требовательны к агротехнике и минеральной подкормке. Реалии таковы: в последние годы климат в нашей зоне поменялся. Не случайно осенний сев прошлого года прошел при подавляющем использовании семян южной селекции. В общей сложности, из общего количества посевных единиц 85 процентов составили новинки с юга. Они-то и сформировали тучную хлебную ниву Добринского района. Во время жатвы наивысших намолотов добились труженики ООО «Добрыня». Убрав 11000 гектаров озимой пшеницы, в среднем на круг в этом хозяйстве получили по 62,6 центнера хлеба. Одно из отделений агрохолдинга, ПУ «Отрада», и вовсе показало среднюю урожайность гектара в 82 центнера.

Отлично сработали во время страды-2020 хлеборобы ООО «Восход», «Петровский агрокомплекс», «Гелиос», «Битюг». Среди фермеров высоких намолотов озимой пшеницы добились Владимир Демин (70 ц/га), Александр Тихонравов (64 ц/га), Василий Стрельников (60,7 ц/га), Александр Жданов (60,5 ц/га).

Как отметили специалисты, практически все зерно нового урожая отличает высокое качество, что в итоге отразилось на высокой цене его реализации. Одним словом, «южные гости» пришлись на наших почвах ко двору.

СЕВООБОРОТ — НАШЕ ВСЁ

Валовой сбор ячменя составил по району 127000 тонн. Средняя урожайность этой культуры — 51,1 ц/га, что тоже можно отнести к рекордному показателю. Засушливое и жаркое лето не помешало ячменным массивам полноценно вызреть и налиться. Целый ряд факторов обеспечил им как высокую урожайность, так и отличное качество.

— В первую очередь, — отмечает Н. Васильев, — все хозяйства строго соблюдали севооборот. О том, чтобы сеять зерновые по зерновым, у нас давно забыли. Еще один немаловажный факт — в районе постепенно исчезает засилье технических культур.

Основным предшественником под ячмень выступила сахарная свекла. При использовании интенсивных технологий это способствовало повышению плодородия почвы.

В конечном итоге ячменные массивы подошли к жатве полностью сформированными. Обмолот в короткие сроки и без потерь стал для наших земледельцев, как говорится, «делом техники». Среди сельхозпредприятий лидером по урожайности ячменя стало ООО «Битюг», где на круг получили 56,8 центнера зерна. Еще большая отдача, 84 центнера на круг, была получена по итогам обмолота фермером Тихонравовым.

В СОЮЗЕ С НАУКОЙ

Добиться максимальной отдачи каждого гектара, занятого зерновыми культурами, — задача номер один для наших аграриев.

К ее решению привлекли науку. Регулярно проводимая почвенная и листовая диагностика, агрономические обследования позволяют получать полную картину состояния верхнего пахотного слоя, а также растений. На основании этого каждый хозяйствующий субъект имеет перспективный план работы с минеральными удобрениями, средствами защиты от болезней и сорняков. Теперь использование химии на полях строго регламентировано, этот процесс полностью контролируется. Ряд хозяйств переходит на новый вид удобрений — КАС. Жидкой подкормкой уже работают в ООО «Гелиос», «Битюг», «Добрыня», «Восход». В целом изменился подход сельхозтоваропроизводителей и к технике. Во время нынешней жатвы в полях работал мощный арсенал комбайнов, 80 процентов машин, изготовленные на Ростсельмаше, были приобретены совсем недавно. Времена сеялок тоже уходят в прошлое, сейчас наступает час посевных пневматических комплексов точного высева. Обработку почвы ведут широкозахватные, энергонасыщенные агрегаты, оборудованные средствами навигации.

Помощь науки и новая техника позволили внести коренной перелом в районном агропроме. Начиная с 2015 года, валовой сбор зерновых и технических культур постоянно увеличивается. Конечно, говорить о том, что рекорд-2020 вскоре будет побит, пока преждевременно. Но то, что добринцы научились прибыльно работать на земле в самых неблагоприятных погодных условиях — факт, не требующий подтверждения.