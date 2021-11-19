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Добринские аграрии завершили уборку сахарной свеклы. С площади 21400 гектаров они накопали около 850 000 тонн корнеплодов. Сейчас ведется их доставка на предприятия переработки.

Как сообщили в районном отделе сельского хозяйства, на 18 ноября с полей вывезено 540000 тонн сырья для производства сахара.

Высокую урожайность показали в хозяйствах индивидуальных предпринимателей Ивана Макашова и Сергея Литвинова, а также ООО «Петровский агрокомплекс» и «Добрыня». На круг здесь получили свыше 400 центнеров корнеплодов.

Абсолютным лидером в районе по валовому сбору сахарной свеклы стало ООО «Первомайское». Его труженики с одного гектара накопали в среднем по 465 центнеров сладких корней.