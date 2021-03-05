В преддверии 8 марта сотрудники ГИБДД Добринского района провели необычный рейд в районном центре.

В рамках акции «Цветы для автоледи» госавтоинспекторы по всей стране поздравляют женщин-водителей с наступающим 8 марта, вручают букеты цветов.

С раннего утра начальник районного ОГИБДД А.В. Ногтев вместе со старшим госавтоинспектором А.В. Полянским организовали необычное дежурство в центре Добринки. Они останавливали все автомобили под управлением женщин-водителей, поздравляли их с наступающим праздником, преподносили цветы и небольшие сувениры.

Учитывая, что такое мероприятие проходит у нас в районе не первый год, автоледи уже не пугались и не расстраивались требованию сотрудников ГАИ остановиться.

Большинство дам за рулем, остановившись по требованию сотрудников, расплывались в улыбках и с удовольствием выслушивали поздравления, принимали подарки и обещали строго соблюдать ПДД.