В период школьных каникул дети чаще будут находиться на улицах и дорогах, передвигаться к местам спортивных и внеклассных занятий, кружков и чаще будут сталкиваться с различными дорожными ситуациями. Учитывая еще и сезонные изменения, связанные с наступлением зимнего периода, ситуация с дорожно-транспортным травматизмом несовершеннолетних может осложниться.

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков во время зимних каникул в период с 23 декабря 2020 года по 10 января 2021 года ОГИБДД ОМВД России по Добринскому району будет проводить оперативно-профилактическое мероприятие по линии обеспечения безопасности дорожного движения «Внимание – каникулы!».

В этот период сотрудники полиции выступят в учебных коллективах с лекциями и беседами о соблюдении Правил дорожного движения и правил поведения детей на дорогах, побеседуют с родителями-водителями о правилах перевозки детей в транспортных средствах и мерах профилактики ДТП с участием несовершеннолетних.