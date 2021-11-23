Добринские автоинспекторы встретились с учащимися ПОУ «Добринский УСЦ» РО ДОСАФ России Липецкой области и филиала Гобпоу «Усманского промыленно-технологического колледжа» п. Добринка и провели лекции на тему безопасности дорожного движения. Их приурочили к памятным датам: 20 ноября – Всемирный день ребенка; 21 ноября – Всемирный день память жертв ДТП.

В целях профилактики дорожно-транспортного травматизма будущим водителям транспортных средств напомнили о том, что нужно быть предельно внимательными на дорогах, не забывать снижать скорость, проезжая мимо школ, подъезжая к пешеходным переходам, об обязательном применении ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозках детей.

Рассказали, что обязательно следует соблюдать очередность проезда и учитывать условия, при которых разрешается выезд на полосу встречного движения.

Пешеходам и велосипедистам также необходимо помнить о правилах движения по дорогам при наличии и отсутствии тротуаров (пешеходных дорожек), а также о правилах перехода дороги по пешеходному переходу.

На территории Добринского района в период за 10 месяцев 2021 года произошло 23 ДТП, в которых погибли 4 человека и 24 получили травмы различной степени тяжести.