Зима в этом году регулярно испытывает дорожников обильными снегопадами, гололедом после резкого перепада температур. Тем не менее они справляются с этим достаточно оперативно.

Снежных заносов на дорожной инфраструктуре Добринского района за эту зиму не возникало. Дороги чистятся, посыпаются песко-соляной смесью. А еще дорожные рабочие занимаются ликвидацией аварийных ям на транспортных артериях района.

— К заделке аварийных ям, которые образовались на дорожном полотне, — рассказывает исполняющий обязанности заместителя директора юго-восточного филиала ОГУП «Липецкдоравтоцентр» Александр Пасынков, — мы приступили еще в прошлом году, во второй половине декабря. Для их ликвидации мы используем литой асфальт, который можно применять даже в минусовую температуру. За это время нам удалось провести такие работы по ряду направлений: Грязи-Добринка, ст. Хворостянка-Нижняя Матренка-Ольховка, Добринка-Плавица-Хворостянка, Среднее-Ильича-Александровка. Начали заделку аварийных ям на автодороге Добринка-Верхняя Матренка. Будем работать и по другим направлениям, а также там, где такие ямы еще будут появляться. Уже весной, как только установится постоянная круглосуточная температура не ниже плюс 5 градусов, приступим к ямочному ремонту горячим асфальтом.

Параллельно дорожники занимаются опиливанием аварийных деревьев вдоль проезжей части. В начале этой недели такие работы велись на автодороге Дубовое-примыкание к автодороге Грязи-Хворостянка-Добринка, в районе местного пруда.

— Мы стараемся опиливать аварийные деревья вдоль дорог в течение всего года, — продолжает разговор А.Н. Пасынков. — Безусловно, выезжаем на опиловку на те маршруты, где проходит школьный автобус. Плюс к тому же реагируем на просьбы жителей, которые сообщают нам о таких опасных участках. Уже опилили нависшие над дорогой деревья по маршруту Средняя Матренка-Отскочное. Спиленные деревья, которые мешают проезду транспорта, мы складируем на временных площадках, а потом утилизируем. Делаем это с помощью мульчера, который измельчает их в щепу.

В момент визита корреспондента «ДВ» дорожные рабочие уже заканчивали опиловку зарослей клена на одной стороне автодороги по направлению на Дубовое. Бензопилой мастерски работал Вадим Буянов.

Считанные секунды и большие ветки клена, свисавшие до этого над проезжей частью, уже падают на землю. Их он распиливает на более мелкие части, а напарники Вадима Юрий Посаднев и Андрей Перов, относят их с дороги, чтобы не мешали проезду автомобилей. Благодаря такой слаженной работе дорожников еще один опасный участок для движения автотранспорта ликвидирован.