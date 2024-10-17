Несмотря на сырую осеннюю погоду, которая не позволяет проводить ямочный ремонт, работники Добринского подразделения юго-восточного филиала ОГУП «Липецкдоравтоцентр» не сидят без дела и занимаются опиловкой аварийных деревьев, которые мешают проезду автотранспорта и могут привести к дорожно-транспортным происшествиям. Об этом сообщается в официальной группе администрации Добринского муниципального района.

Позавчера дорожники опиливали наиболее опасные участки в районе Большой Плавицы. Вчера они приводили в порядок дорогу в районе деревни Воскресеновка. Здесь местами большие деревья свисают над проезжей частью.

После завершения основного дорожного сезона добринские дорожники продолжат выпиливать деревья на наиболее заросших участках.

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