Работники добринского подразделения юго-восточного филиала ОГУП «Липецкдоравтоцентр», используя погожие весенние дни, приводят в порядок транспортную инфраструктуру после зимнего периода: собирают мусор вдоль дорог, очищают и красят остановочные павильоны и стойки знаков, моют барьерные ограждения.

С начала апреля, как только в области заработали асфальтные заводы, начали ямочный ремонт дорог горячим асфальтом. А в середине прошлой недели дорожники приступили к ремонту дорожного полотна так называемыми картами на участке автодороги Добринка – Петровский. В первый же день корреспондент «ДВ» побывал на месте работ, которые велись на выезде из Добринки в районе водонапорной башни.

— Перед тем как начать укладку асфальта, — рассказывает мастер дорожной организации Татьяна Дурова, — были проведены необходимые подготовительные работы. Для безопасности автомобилистов установили дорожные знаки, означающие ремонт дорожного полотна. Провели очистку кромки асфальтобетона с помощью автогрейдера. Затем очистили асфальтобетонное покрытие от пыли и грязи механической щеткой. Перед укладкой асфальта автогудронатором пролили дорожное полотно битумной эмульсией. И только после этого начали укладку горячего асфальтобетона.

Добринской бригаде дорожников, по словам Т.И. Дуровой, предстоит отремонтировать «карточным» способом более 4 километров дорожного полотна на этой автодороге. Толщина нового слоя асфальтобетона после укатки составит 4 сантиметра.

Работы ведет бригада в составе Михаила Домогацких, Вячеслава Чуносова, Вячеслава Хованцева, Юрия Бочарова, Сергея Дорофеева, Игоря Смирнова, Ивана Годовикова, и Вадима Буянова. Из техники задействованы асфальтоукладчик, 2 катка, автомобиль МАЗ для подвоза воды (для работы катков) и 7 автомобилей КамАЗ, которые доставляют горячий асфальт с завода соседнего г. Усмани.

Работы идут без задержек, весь механизм тщательно отлажен. За день дорожники вырабатывают порядка 400 тонн горячей асфальтобетонной смеси.

По заверениям мастера, если позволит погода, этот четырехкилометровый участок дороги они сделают за 5-6 дней.