Наступившая весна обнажила немало проблем. Это и уборка территории от зимнего мусора, и аварийные ямы на дорогах, которые возникли от перепада температур и большегрузных автомобилей. Работники Добринского подразделения Юго-Восточного филиала ОГУП «Липецкдоравтоцентр» сейчас ведут ямочный ремонт горячим асфальтом.

Корреспондент «ДВ» на минувшей неделе побывал на месте работ на автодороге Добринка-ст. Плавица— ст. Хворостянка.

По словам мастера дорожной организации Сергея Малыхина, его бригада трудится на этом направлении уже третий день. Горячий асфальт доставляют к месту работ с заработавшего завода из Липецка. В день бригада дорожных рабочих вырабатывает порядка 10 тонн горячего асфальта. Дорожниками уже ликвидированы наиболее опасные выбоины на отрезке дороги длиной 3 километра. Эта дорога вызывает много нареканий автомобилистов из-за качества асфальтобетонного покрытия, многочисленных ям. Но, как чуть ранее отметил глава Добринского района Александр Пасынков, благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» совсем скоро отремонтируют пять с половиной километров автотрассы Добринка-ст. Плавица-ст. Хворостянка.

Капитальный ремонт дорожного полотна начнется тогда, когда установятся положительные дневные и ночные температуры. А пока дорожники латают аварийные ямы. Эта мера вынужденная и необходимая для безопасности автомобилистов. Ямочный ремонт будет вестись и на других направлениях автодорог Добринского района.

«Качество дорог — один из главных показателей благополучия территории», — не раз отмечал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.