Едва наступил первый весенний месяц, на дорогах Добринского района уже сейчас можно увидеть бригады людей в оранжевых жилетах и дорожную технику.

— К ликвидации аварийных ям, — рассказал исполняющий обязанности заместителя директора юго-восточного филиала ОГУП «Липецкдоравтоцентр» Александр Пасынков, — мы приступили еще в конце прошлого года. Большие ямы на дорогах — это, прежде всего, повышенная аварийность. Чтобы не допустить этого, мы мониторим ситуацию на транспортных артериях нашего района и выезжаем на наиболее проблемные участки.

Зима в этом году испытывает дорожников и снегом, и гололедом. А резкие перепады температур влияют не только на метеочувствительных людей, но и на состояние асфальта.

Как говорит специалист, вода, попав даже в небольшую ямку на дороге, при морозе разрывает асфальт. В итоге там, где была едва заметная для глаза выбоина, после скачка температур она увеличивается в размерах буквально в разы.

Свою роль играет и интенсивный транспортный поток, а также большегрузы. Но наши дорожники не теряют оптимизма, а старательно ликвидируют последствия таких температурных рекордов с помощью литой асфальтобетонной смеси. Ее можно использовать при отрицательных температурах до 10 градусов ниже ноля. И, как отмечают сами дорожники, такие латки иногда могут прослужить больше двух лет.

В понедельник бригада дорожников в составе механизатора Сергея Панина, водителя ЗИЛа Александра Беляева, а также дорожных рабочих Андрея Перова и Владислава Абакумова работала на автодороге Добринка-Грязи, в районе деревни Федоровки.

Такая работа ведется и на других дорогах. Уже израсходовано порядка 25 тонн литой асфальтобетонной смеси. «Открытыми» пока остаются такие направления, как Добринка-Петровский, Петровский-п. Политотдел и Добринка-Верхняя Матренка. На последнем они уже частично заделали ямы до Средней Матренки. Но и на оставшиеся транспортные артерии вскоре тоже придет дорожная техника.