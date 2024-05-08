25 апреля в Москве проходили XII Васильевские чтения. Это ежегодный форум «Общественные финансы: наука и практика», который объединяет руководителей региональных и муниципальных финансовых органов со всей России, представителей министерства финансов. В этом году темой пленарного заседания была «Бюджетный процесс как инструмент обеспечения финансовой стабильности».

На подведении итогов форума состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров конкурса «Ревизора не обманешь», проведенного в IV квартале 2023 года журналом «Финконтроль», и VII Всеросссийского конкурса «Лучший орган внутреннего государственного (муниципального ) финансового контроля». В нем участвовали органы внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля регионов и муниципалитетов всей страны. Данный конкурс был приурочен к 100-летию образования контрольно-ревизионных органов Российской Федерации.

Коллектив управления финансов Добринского района в лице ее руководителя Оксаны Быковой был отмечен дипломом за 3 место в этом конкурсе.