Спорт

Добринские футболисты-ветераны подтвердили титул

2 часа назад
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Завершились матчи первенства Липецкой области среди ветеранов по мини-футболу 40 лет и старше. Соревнования проходили в спортивном комплексе «Динамо» с февраля по апрель.

Участниками первенства стали восемь команд: «Альтаир» (Добринский р-н), «Дон» (Лебедянский р-н), «Лев» (Лев-Толстовский р-н), «Атлант-Индезит» (Липецкий р-н), «Фортуна» (Хлевенский р-н), «МЦМО» (г. Липецк), «Союз» (Добринский р-н), «ФК Елец» (г. Елец).

В прошедшие выходные состоялся последний тур и финал первенства.

Результаты седьмого тура:

  • «Дон» 5:1 «Лев»
  • «Атлант-Индезит» 2:2 «Альтаир»
  • «ФК Елец» 5:0 «МЦМО»
  • «Фортуна» 2:5 «Союз»

По результатам финала первое место первенства заняла команда-победитель прошлого года «Альтаир» (Добринский р-н). На втором месте «Атлант-Индезит» (Липецкий р-н). Бронзовым призёром стала команда «Союз» (Добринский р-н).

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