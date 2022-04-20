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Завершились матчи первенства Липецкой области среди ветеранов по мини-футболу 40 лет и старше. Соревнования проходили в спортивном комплексе «Динамо» с февраля по апрель.

Участниками первенства стали восемь команд: «Альтаир» (Добринский р-н), «Дон» (Лебедянский р-н), «Лев» (Лев-Толстовский р-н), «Атлант-Индезит» (Липецкий р-н), «Фортуна» (Хлевенский р-н), «МЦМО» (г. Липецк), «Союз» (Добринский р-н), «ФК Елец» (г. Елец).

В прошедшие выходные состоялся последний тур и финал первенства.

Результаты седьмого тура:

«Дон» 5:1 «Лев»

«Атлант-Индезит» 2:2 «Альтаир»

«ФК Елец» 5:0 «МЦМО»

«Фортуна» 2:5 «Союз»

По результатам финала первое место первенства заняла команда-победитель прошлого года «Альтаир» (Добринский р-н). На втором месте «Атлант-Индезит» (Липецкий р-н). Бронзовым призёром стала команда «Союз» (Добринский р-н).