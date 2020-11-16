Добринские футболисты-ветераны, покорив все вершины Липецкой области, поехали за славой в соседнюю Воронежскую

Команда добринских ветеранов “Альтаир” одержала победу в первом матче турнира “Негаснущие звезды” среди ветеранов 50+ по миди-футболу (8х8), который проводится в Воронежской области.

Для участия в соревнованиях заявились 12 команд, большая их часть из Воронежа. Компанию им составили коллективы из Семилук, Новой Усмани и Добринки.

В первой игре добринский “Альтаир”, чей состав пополнили несколько футболистов из Ельца и Липецка, обыграл “РОССАРМ” из Воронежа со счетом 4:3. Голы забили Ашот Асатрян (2), Валерий Кириллов и Андрей Двуреченский. Все они – дебютанты команды.

Напомним, в нынешнем сезоне “Альтаиру” удался золотой дубль. Добринские ветераны стали чемпионами первенства Липецкой области и обладателями Кубка области среди игроков от 50 лет и старше.