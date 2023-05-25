Уже несколько партий хачапури, выпускаемых Добринским предприятием ООО «Добрэко», отправлено за границу. Груз первоначально направляется в Москву, где формируются крупные поставки для магазинов, торгующих русскими продуктами в зарубежных государствах.

Предприятие «Добрэко» уже 2,5 года производит первый в России и в мире замороженный продукт «Хачапури», готовый к употреблению в разогретом виде. В ассортименте есть хачапури просто с сыром, а есть дополнительными добавками – с грибами, картофелем, коноплей, чесноком и мятой, шпинатом, фасолью. В 2021 году продукция отмечена золотой медалью международного конкурса продовольственных товаров в Москве «Лучший продукт». А благодаря господдержке и помощи центра «Мой бизнес» компания «Добрэко» зарегистрировала товарный знак Pekaroff, который позволяет защитить продукт от недобросовестной конкуренции.

В этом году предприятие расширило линейку продукции – стало выпускать пиццу, также замороженную и готовую к употреблению после разогревания в духовке, на сковороде или в микроволновке. Сырье, как и для хачапури, в основном используется местное: липецкая мука, сыр собственного производства. Ингредиенты подобраны так, что после заморозки вкус, консистенция и качество не меняются.

Основной покупатель – российская компания по доставке продуктов на дом. Партии формируются каждую неделю. В планах – войти в «Агрегатор Х5» и торговую сеть «Пятерочка». В 2022 году предприятие выпустило около 200 тысяч штук хачапури. За первый квартал 2023 года уже произведено 135 тысяч единиц продукции. «В регионе разработан комплекс мер поддержки бизнеса, которые позволяют предприятиям расширять производства, внедрять инновационные технологии, а также осваивать новые каналы сбыта. Как результат, рынки – и внутренние, и внешние – насыщаются липецкой продукцией. Многие бренды уже хорошо известны за пределами региона», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.