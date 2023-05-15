В первом дивизионе чемпионата Липецкой области по футболу позади уже два тура. В этом году от Добринского района в соревнованиях заявлены две команды: паршиновский «Родник» и «Олимп» из Добринки.

Обе наши команды начали с места в карьер, одержав по две победы и набрав по шесть очков.

«Родник» в первом матче на выезде не оставил шансов «ОК СШОР Металлург-2007» (10:0), а во втором, уже на родном стадионе, разгромил «Факел» из Хлевенского района (5:1).

«Олимп» в первой игре со счетом 7:4 обыграл «ОК СШОР Металлург-2006» (Липецк), а во второй был сильнее команды из Льва Толстого (5:1).

В итоге на данный момент на вершине турнирной таблице оказался «Родник», а следом за ним из-за меньше разницы забитых-пропущенных мячей — «Олимп».

Однако стоит отметить, что один из главных фаворитов турнира липецкий «Сокол» пока провел всего одну игру, добившись победы над молодежкой «Металлурга»-2006 (13:1).