В лицее п. Добринка Липецкой области состоялись традиционные масленичные гуляния с ярмаркой. В этот раз вырученными деньгами школьники с их родителями и педагогами решили помочь бежавшим от войны из ДНР и ЛНР.

— Подобные мероприятия на Масленицу мы проводим на постоянной основе с 2016-го года, — рассказывает директор Т. М. Селиванова.

Главными на столах тут являются блины и блинчики. Кто-то из дома принёс даже банки с соленьями.

Педагогам тоже готовятся к этому дню: либо пекут что-то, либо поделки собственного производства выставляют на продажу.

Цены, надо сказать, чисто символические: выпечка, блины и блинчики — от 5 до 20 рублей. Лишь пироги и торты подороже, да и то огромные и всего 150-250 р. стоят. В магазине за эту сумму их не купишь, и нет там таких: свежайших и сделанных с душой. Татьяна Михайловна выражает огромную благодарность всем родителям, кто приготовил замечательные блюда.

Каждый класс подошёл творчески к Разгуляю: одни дети песни пели, другие — частушки, привлекая покупателей. Кто-то лишь цену прикрепил к изделиям, а подопечные Светланы Сергеевны Курбановой продавали их с пожеланиями. Ну разве можно не купить блинчики с надписью «Мир», «Любовь» или ватрушки с подписью «Дружба»?

Как только вошла в здание лицея, сразу поняла, что старшеклассники (11-й и 10-й) во главе с классными руководителями Еленой Александровной Долматовой и Татьяной Вячеславовной Князевой уже умудрены жизненным опытом. Свои ряды поставили на самом бойком месте: мимо них не пройдут ни те, кто на первом этаже учится (или учит), ни те, кто по лестнице выше собрался подниматься.

— Наша цель в таких торжествах — задействовать каждого из 650 лицеистов, привлечь мам и пап из их семей, — объясняет Татьяна Михайловна. Эти праздники, помимо того, что несут детям радость и веселье, учат их доброте и любви к ближнему своему, поскольку вырученные деньги мы по согласованию с родителями и педагогами направляем на благотворительность.

ЦИФРА

Более 50 тысяч рублей школьники лицея №1 п. Добринка, их родители и педагоги выручили на благотворительной ярмарке. Вырученные средства направили на помощь беженцам из ДНР и ЛНР.