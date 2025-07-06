Добринские медики – дипломанты областной спартакиады

В Липецке, на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Пламя», прошла летняя спартакиада медицинских работников области, организованная по инициативе ЛООО «Ассоциация медицинских работников». Цели ее просты и ясны: популяризация, пропаганда здорового образа жизни среди тех, кто по долгу службы заботится о здоровье людей.

Наши медики, конечно же, не могли не оказаться в гуще этого увлекательного и захватывающего зрелища. Команда из пяти человек защищала честь района. В грязь лицом ударить никак нельзя было, ведь за спортивными состязаниями следила сама главврач А.С. Третьякова.

И результаты порадовали и участников, и болельщиков.

Соревнования проходили по нескольким номинациям.

Отлично выступила медицинская сестра Надежда Першина. Она оказалась самой гибкой среди женщин, выполняя наклоны вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье. Это очень сложное испытание, но девушка с честью справилась с ним.

Нужно было обладать отличной физической формой, чтобы выполнить в упоре лежа сгибание и разгибание рук от пола. И такую подготовку показала еще одна медсестра ЦРБ — активная участница марафона «Настрой на стройность» Людмила Андреева.

За титул самого выносливого мужчины боролся врач-стоматолог Сергей Глотов. Ему нужно было за минуту сделать как можно больше подниманий туловища из положения лежа на спине.

Еще два доктора — участковый терапевт Екатерина Сошкина и стоматолог Павел Крылов — принимали участие в эстафете на 400 метров.

Надо отметить, что соревнования проходили не между районами, а между сборными командами, в состав которых входили представители из разных больниц. Так, наши медики выступали в паре со своими коллегами из Липецкой городской больницы №4. И в таком дружном тандеме (состязания, действительно сплотили спортсменов) сборная заработала два диплома: один в номинации «Самый быстрый», другой в номинации «Плавание».

Таким захватывающим и азартным запомнят уходящий июнь 2025 года медики-спортсмены.

Пожелаем же всему спортивному сообществу Добринской центральной районной больницы дальнейших успехов в популяризации здорового образа жизни, новых спортивных достижений и скажем спасибо руководителям ЦРБ, в частности, председателю первичной профсоюзной организации райбольницы Наталии Шелковниковой, организовавшей эту поездку и обеспечившей экипировку команде добринцев.