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Команда добринской районной организации Общероссийского Профсоюза образования побывала на Всероссийском туристическом слете в Татарстане.

Это уже четвертое участие наших земляков на соревнованиях такого уровня. Добринцы — победители областного турслета педагогов в этом году. Вместе с долгоруковцами (прошлогодним победителем) они представляли Липецкую область.

Нашим педагогам есть чем похвастаться. В конкурсе плакатов заняли второе место, получили диплом за лучшую организацию туристского быта. Педагог допобразования Олег Антюфеев занял 3 место в рывке 24 килограммовой гири.

В творческой программе «Хвалебная ода туризму» и краеведческом квизе добринцы стали седьмыми.