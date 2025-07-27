Добринские “Первые” в числе лучших

Ярким, азартным праздником стал для детей области региональный этап нового Всероссийского спортивного проекта от Движения первых под названием «Вызов первых», завершившийся в Липецке.

Наш район представляли пять команд в трех возрастных категориях: 8-11 лет, 12-14 лет, 15-18 лет.

Лучшие из лучших поехали на областные соревнования. Ими стали ребята, показавшие отличные результаты на первом, муниципальном этапе, организованном на базе лицея №1 п. Добринка в конце мая. Тогда в поединке приняли участие 16 команд из школ района.

И вот — новое достойное выступление. На этот раз конкурентами добринцев стали их сверстники из 18 муниципальных районов области.

В программу испытаний входили хорошо известные всем детские игры: прыжки на скакалке и резиночке, игры «Вышибалы», «Классики», а также гимнастический наклон.

Несмотря на кажущуюся простоту заданий соревнования потребовали от его участников изрядную выносливость, быструю реакцию, хорошую физическую подготовку. Всеми этими качествами обладали наши девчонки и мальчишки. А кроме того, они продемонстрировали слаженность, сплоченность, полное взаимопонимание — самые главные качества в командной работе. Потому и заняли призовые места на пьедестале.

На самую высшую ступень поднялась команда «Дружина48» из Петровской средней школы (возрастная категория 8-11 лет). Вторые места по праву достались коллективам «Бармалей» (возрастная категория 12-14 лет) из средней школы №2 п. Добринка и «Дубовка» (возрастная категория 15-18 лет) — школы с. Дубовое. Третьими стала команда совета Первых Добринского района (возрастная категория 15-18 лет), выбравшая себе говорящее название «Первые из Добринки».

Молодцы, ребята!

«Мы создаём среду, где каждый молодой человек может реализовать свой потенциал. Липецкая область наглядно демонстрирует, что даже не самый крупный регион может стать площадкой для реализации масштабных молодёжных проектов и инициатив, создавая тем самым прочный фундамент для своего будущего развития», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.