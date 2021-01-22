В ходе общероссийской акции «Студенческий десант» добринские полицейские посетили студентов технического училища.

Целью мероприятия стало знакомство общественности, в том числе учащейся молодежи с работой полиции, спецификой и нюансами службы в органах внутренних дел, а также популяризация деятельности добровольных народных дружин. Неслучайно помимо самих полицейских, во встрече участвовали представители народных дружин и член общественного Совета при ОМВД Роман Панов.

Старший участковый уполномоченный полиции Роман Хованцев рассказал студентам о специфике службы участковых уполномоченных полиции, отметив, что именно на долю участковых приходится немалая часть раскрываемых преступлений и правонарушений, и в подтверждение своих слов привел статистические данные о состоянии преступности и правонарушений в районе. Также Роман Александрович затронул тему профилактики мошенничеств и преступлений, совершаемых с использованием IT-технологий и подробно разъяснил ребятам, как не стать жертвой подобных преступлений.

О состоянии подростковой преступности, правах и ответственности несовершеннолетних за преступления и правонарушения проинформировала ребят старший инспектор по делам несовершеннолетних Елена Глотова.

В ходе беседы студенты задали полицейским много вопросов, в том числе об особенностях службы в различных подразделениях ОМВД, о возрастных критериях при поступлении на службу в полицию, об обучении в ВУЗах системы МВД, о денежном довольствии сотрудников и даже о сроках службы для выхода на пенсию.

В итоге некоторые ребята всерьез задумались о своей дальнейшей профессии и о том, чтобы после службы в армии вернуться в район и поступить на службу в ОМВД.