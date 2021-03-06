В ОМВД России по Добринскому району состоялось мероприятие, посвященное Международному женскому дню.

Накануне, весь женский состав отдела, а это ни много ни мало 35 женщин (весь коллектив ОМВД – 101 сотрудник) чествовали в учебном классе райотдела.

С самыми теплыми пожеланиями к коллегам обратился врио начальника ОМВД России по Добринскому району, подполковник полиции Игорь Ростовцев. Поздравления прозвучали и от других коллег-мужчин.

Мужчины-полицейские поздравили всех представительниц прекрасного пола с праздником, вручили им подарки и цветы.

Председатель Совета ветеранов Т.А. Заичкина прочитала стихи, посвященные женщинам. Член общественного Совета при ОМВД А.Д. Адоньев присоединил к своим теплым и искренним поздравлениям исполнение гимна «Многая лета».

А вот для инспектора по делам несовершеннолетних Екатерины Чекмаревой этот день будет памятен еще по одной причине. И.А. Ростовцев вручил ей погоны старшего лейтенанта полиции.