21 февраля 2023 года в дежурную часть ОМВД России по Добринскому району с заявлением о пропаже ювелирных изделий обратилась местная жительница.

При опросе потерпевшей полицейские установили, что в феврале этого года пенсионерка обратилась за медицинской помощью в местную больницу. Перед прохождением процедуры в рентгеновском кабинете она сняла золотую цепочку и крестик и положила на стул, а по окончании покинула кабинет врача, забыв золотые изделия.



В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к хищению украшений причастна жительница района, которая зашла в рентгеновский кабинет после потерпевшей. Увидев лежащие на стуле золотые изделия, она, отвлекая работника рентгеновского кабинета, положила их к себе в сумку. Ценности хотела сдать в ломбард, а вырученными денежными средствами распорядится по своему усмотрению, но не успела.

В настоящее время следственным отделением ОМВД России по Добринскому району в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.