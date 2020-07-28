Добринские полицейские задержали подозреваемого в краже металла

Оперативники ОМВД России по Добринскому району раскрыли кражу лома черного металла. Металлолом унесли из гаража по ул. Прогресс в Добринке у 66-летнего пенсионера. Это случилось 25 июля. Неизвестный взломал замок и украл профильные трубы, старые запчасти и другие изделия из металла.

Установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления. Им оказался неработающий ранее судимый за кражу 21-летний местный житель. Украденное он сдал как металлолом в скупку, выручив за все около 5 тысяч рублей.

Ведется следствие.