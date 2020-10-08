Добринские пожарные не отправились на помощь воронежцам из-за высшего класса пожароопасности в нашем районе. 41 пожар за неделю!

Подразделения пожарной охраны Липецкой области и Добринского района работают сейчас в режиме готовности №1, то есть для борьбы с огнем создан резерв пожарной техники.

На территории нашего района, как и по всему региону, до 31 октября продлен особый противопожарный режим. Установлен запрет на посещение лесов и разведение костров. На юге Липецкой области (в Добринском и Усманском районах), а также в соседней Воронежской области действует 5 класс пожарной опасности. Группировка пожарных нашего региона помогает тушить огонь у своих соседей. Добринских подразделений пожарной охраны в ней нет. Дело в наивысшем классе пожарной опасности и большой территории нашего района.

🔥 Только вдумайтесь, с 1 по 7 октября в нашем районе произошел 41 пожар! В основном горит сухая трава, поймы прудов, болота, солончаки. Основная причина пожаров — это человеческий фактор.

Предусмотрены большие штрафы за нарушение правил пожарной безопасности во время действия особого противопожарного режима: на физических лиц — от 2 до 4 тысяч рублей, на должностных лиц — от 15 до 30 тысяч, а на юрлиц — до 400 тысяч рублей.