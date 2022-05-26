Сегодня свой профессиональный праздник отмечают российские предприниматели. Лучших представителей малого бизнеса собрали в большом зале районной администрации.

От имени главы администрации Добринского района Александра Пасынкова теплые слова в адрес энергичных, инициативных людей, сумевших организовать и успешно развить свое дело, найти и прочно занять своё место в экономике нашего района произнесла его заместитель Галина Демидова. После этого им вручили ценные подарки, почетные грамоты и благодарственные письма, а также живые цветы. Для них самодеятельные артисты из районного Дома культуры приготовили немало хороших песен.

Добринские предприниматели занимаются по-настоящему важной и ответственной работой, внося вклад в обеспечение социальной стабильности жителям муниципалитета. За последние 2 года они столкнулись с новыми задачами: сначала с пандемией коронавируса, затем с условиями санкционного давления. И, как показало время, малый бизнес адаптируется к этим переменам, принимает новые революционные решения, мыслит стратегически и на длительную перспективу. В свою очередь, администрация района и области готовы сопровождать и поддерживать бизнес на протяжении всего пути развития и становления.

— В этот праздничный день, — отметил Александр Пасынков на своей странице Вконтакте, — мне хочется пожелать всем предпринимателям Добринского района здоровья, счастья, благополучия, надежных партнеров по бизнесу, стабильных доходов, креативных идей и успешной реализации перспективных бизнес-проектов!