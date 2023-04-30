Шахматы — игра для интеллектуалов — так думает всякий, кто никогда не держал в руках эти деревянные фигурки. А вот мастера этого дела считают иначе. Они уверены, что любой человек, независимо от возраста, может освоить эту игру, которая очень помогает в жизни: развивает логику, учит просчитывать решения на несколько шагов вперед, в общем, заставляет нас думать.

Еще в середине прошлого века советский педагог-новатор Василий Сухомлинский говорил, что «игра в шахматы должна войти в жизнь начальной школы как один из элементов умственной культуры».

С конца 60-х по 81-й год теперь уже прошлого века в Талицкой средней школе работали молодые учителя-супруги Тишаниновы. Евгений Петрович (к сожалению, ныне покойный) вел математику и к тому же был страстным шахматистом.

Как это бывает у шахматистов, они сразу же объединяются, где бы ни работали и чем бы ни занимались. Вот и в Талицком образовался свой «шахматный клуб», куда вошли Евгений Тишанинов, учитель труда Владимир Гавриков, врачи участковой больницы Николай Забанов и Анатолий Новиков. Причем, они играли не только в шахматы, но и в теннис, волейбол. А рядом с ними всегда находились дети, которые хотели подражать старшим.

— В конце 70-х — начале 80-х годов прошлого века советский шахматист Анатолий Карпов добивался больших успехов на мировом уровне, — вспоминает Нина Тихоновна Тишанинова, более четверти века возглавлявшая районный отдел образования. — Мы гордились своим соотечественником, а у мальчишек и девчонок резко вырос интерес к шахматам, в школах стали организовываться кружки. Есть такое известное изречение: математика приводит ум в порядок.

То же самое можно сказать и о шахматах. Поэтому отдел образования приветствовал и всячески поддерживал это начинание.

Многие талицкие ребята тоже увлеклись тогда шахматами. Играли очень хорошо, успешно выступали на районных и даже областных соревнованиях. Одним из тех школьников восьмидесятых годов был Олег Почунов. Играть в шахматы он стал, будучи четвероклассником, под началом Е.П. Тишанинова. Сегодня, сорок лет спустя, наставник мог бы гордиться своим учеником.

Олег Иванович, который еще в школе имел первый разряд по шахматам, добивается сейчас высоких результатов в этом виде спорта. Недавнее его достижение — первое место на областном чемпионате, проходившем в г. Усмани. Шахматную корону он получил вполне заслуженно, не проиграв в девяти турах своим соперникам ни одной партии. А ведь туда съехались победители районных турниров.

— Мне нравятся сильные соперники, — говорит О. Почунов. — С ними играть интересно, даже если не удается одержать победу, обязательно чему-нибудь научишься у корифеев. Всегда ставлю перед собой цель: совершенствоваться и побеждать. Иначе нет смысла садиться за шахматную доску.

Начинающим шахматистам он советует учиться и учиться у мастеров.

— Я сам с детства читал много специальной литературы, в том числе о воспитании характера, — продолжает собеседник. — Ведь в шахматах, помимо мастерства, нужны еще выдержка, умение консолидировать все свои силы в нужный момент.

С появлением современных телефонов и интернета появилась возможность онлайн-игры с шахматистами всего мира. Достаточно зарегистрироваться на сайте и можно устраивать шахматные баталии с соперниками разных стран и континентов. А для общения существует специальный «шахматный» язык, на котором игроки могут, например, предложить ничью или сыграть еще раз, чтобы взять реванш. Олег Иванович не упускает ни одной возможности поиграть, а значит, потренироваться.

Но все же ничто не может сравниться с живым общением за шахматным столом. Олег Почунов входит в группу маститых шахматистов нашего района, для которых это увлечение стало образом жизни. Они проводят матчевые встречи с коллегами из Доброго, Усмани, Мордово. Для поддержания формы организуют товарищеские игры в Талицком Чамлыке, Добринке, Плавице.

— В нашем районе шахматы были на подъеме в 80-е годы, когда с ребятами занимались замечательные тренеры Михаил Филатов в Пушкино, Евгений Тишанинов и Евгений Тюмнев в Добринке, — говорит один из сильнейших шахматистов района из Плавицы

Николай Нечепуренко. — Но и сейчас шахматы в нашем районе уважают. Радует, что молодежь тоже приобщается к этому самому демократичному виду спорта. На районные соревнования среди школьников постоянно заявляются восемь команд.

В десятку сильнейших шахматистов Добринского района сегодня входят:

Олег Почунов, Николай Нечепуренко, Иван Аксенов, Виктор Котков, Юрий Селютин, Виктор Васильев и его сыновья Леонид и Глеб, Александр Чубаров, Алексей Наумов.