Добринские школьники мастерят необычные новогодние открытки

Учащиеся творческого объединения «Коллекция идей» из ДЮЦ «Ритм» приняли участие в проекте «Новогодняя открытка», какую делали, конечно, своими руками.

Открытками ручной работы люди занимаются давным-давно. Ещё в древнем Китае на Новый год было принято их дарить друг другу, то же делали и египтяне. В Европе поздравительные открытки появились в 13-14 веках.

Это было дорогое удовольствие, которое было доступно лишь обеспеченным людям. Лишь с середины 19 века поздравительные открытки стали доступны всем. Последнее время популярность вещей, сделанных своими руками, растет. Почему? Всё просто. Ручная работа эксклюзивна, неожиданна, в ней – частичка души её автора, неповторимый стиль.

Конечно, сегодня магазины и киоски переполнены открытками на любой вкус и цвет. Но совсем другое дело, когда тебе дарят открытку, отделанную бусинами, лентами, кружевом и другими милыми штучками. Кроме того, это прекрасная идея совместного семейного творчества с детьми.

Такой презент будет оригинальным и принесет радость получателю! «Ручная» новогодняя открытка подойдет в качестве подарка абсолютно всем: друзьям, родственникам, самым дорогим и близким людям.

Для этого нам понадобятся: картон коробочный, ножницы, карандаш, линейка, клей «Титан», 2 палочки для мороженого, 1 пробка, новогодние картинки, шаблон домика, бантик из атласной ленты, кружево, кисточка для рисования, гуашь белая, стаканчик с водой.

Технология изготовления (мы выбрали один вариант исполнения открыток).

Рисуем эскиз. Подготовка картонной основы. Подготовка декора, аппликации. Прикрепление декора к основе.

Сейчас мы и займемся изготовлением новогодней открытки.

По шаблону вырезать домик из картона. Белой гуашью и кистью раскрасить домик и палочки для мороженого (делаем иней). Делаем окошко на новогоднюю картинку, наклеиваем узкие полоски картона (делаем иней белой гуашью и кистью). Из пробки делаем кругляшки и тоже раскрашиваем белой гуашью. Наклеиваем на крышу домика кружево, затем на кружево палочки для мороженого. В центре домика наклеиваем окошко, а по бокам домика – кругляшки из пробок. На верх крыши приклеиваем бантик из ленты (так же можно приклеить снежинки, а на них окошко, на низ домика – надпись «С Новым годом!»).

Итак, изделие готово.

Особенно неоценима помощь родителей, когда дети делают первые шаги в работе над проектом.

Артюхова В.Г. (п. Добринка), Хачикян Л.Х. (п. Ильича) и супруги Колесниченко О.В и Э. (п. Петровский) активно включились в работу над проектом, заготовили картон для ребят, нарезали кругляшки из пробок и приготовили гуашь и кисти.