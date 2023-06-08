Общество

Добринские школьники получили награды за рисунки об охране труда

3 часа назад

Читайте нас в

Подведены итоги ежегодного областного детского конкурса рисунков «Охрана труда глазами детей», в котором участвовали 38 добринских школьников. Четверо из них: Владимир Нечайкин (гимназия с. Ольговка), Варвара Маякова (Нижнематренская школа), Дмитрий Игуменов (лицей п. Добринка) и Алена Токарчук (Пушкинская школа) награждены почётными грамотами управления социальной политики Липецкой области.

Самое высокое достижение у Таисии Левкович, одиннадцатиклассницы Добринской средней школы №2. Она заняла на конкурсе второе место в своей возрастной группе, за что ей будет вручен ценный подарок — смартфон. Получить его на празднике лично девушка не смогла, так как сдавала в этот день экзамен.

Награждение призеров состоялось 31 мая в Нижнем парке г. Липецка. После торжественной части ребят ждала бесплатная экскурсия в городской зоопарк.

Подписывайтесь на нас ВКОНТАКТЕ и в ОДНОКЛАССНИКАХ или сделайте свои ЯндексНовости более близкими

Не забывайте и про наш Яндекс Дзен

Вам также может быть интересно

Подписка
Уведомлять меня о
guest
0 комментариев
Inline Feedbacks
View all comments