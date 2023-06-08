Подведены итоги ежегодного областного детского конкурса рисунков «Охрана труда глазами детей», в котором участвовали 38 добринских школьников. Четверо из них: Владимир Нечайкин (гимназия с. Ольговка), Варвара Маякова (Нижнематренская школа), Дмитрий Игуменов (лицей п. Добринка) и Алена Токарчук (Пушкинская школа) награждены почётными грамотами управления социальной политики Липецкой области.

Самое высокое достижение у Таисии Левкович, одиннадцатиклассницы Добринской средней школы №2. Она заняла на конкурсе второе место в своей возрастной группе, за что ей будет вручен ценный подарок — смартфон. Получить его на празднике лично девушка не смогла, так как сдавала в этот день экзамен.

Награждение призеров состоялось 31 мая в Нижнем парке г. Липецка. После торжественной части ребят ждала бесплатная экскурсия в городской зоопарк.