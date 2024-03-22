Ученики школы №2 поселка Добринка успешно презентовали свой проект сельскохозяйственного беспилотного летательного устройства с надувным элементом на XXVII Московском международном Салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед». Прибор может использоваться для опрыскивания полей удобрениями. Он не такой затратный как самолеты, не уплотняет почву, как сельхозмашины. А чтобы придать аппарату невесомость, изобретатели добавили к нему воздушный шар.

Разработкой заинтересовались представители Международного Жюри академии, РАМ, Федеральной службы по интеллектуальной собственности. В результате обсуждения был подписан патент на реализацию проекта в сфере сельского хозяйства. А школьники получили диплом с золотой медалью и специальный приз «Научно-технического творчества молодежи». Команда школы села Красное презентовала устройство защиты водителя и пассажиров от грязи и пыли с автомобильного порога и получила бронзовую награду.

Юные изобретатели региона являются участниками проекта «Дети-новаторы Липецкой области», который реализует ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского при поддержке правительства Липецкой области. «Этот проект позволяет выявить талантливых в технической сфере ребят и сориентировать их в выборе будущей профессии в том направлении, где они смогут сделать большой вклад в развитие родного региона и страны в целом», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.