В Москве прошёл финал Всероссийского конкурса «Село. Замечательные люди моей малой Родины». В главный агарный вуз России съехались 100 авторов лучших творческих проектов. Среди них — Григорьева Екатерина и Шеховцова Надежда, старшеклассницы «Лицея №1» п. Добринка.

Финалу конкурса предшествовал заочный отборочный этап, участниками которого стали 1160 человек из разных регионов нашей страны — от Благовещенска до Крыма. Победители заочного этапа — 100 школьников — провели недельную смену в аграрной академии.

У участников конкурса и сопровождающих их специалистов была уникальная возможность познакомиться с университетом, посетить инновационные научные центры и лаборатории, совершить экскурсии в музеи и исторические места Москвы, побывать на мастер-классах по селекции, генетике, растениеводству, животноводству и другим аграрным направлениям.

Защита проектных работ происходила перед компетентным жюри профессорско-преподавательского состава академии. Каждый конкурсант стремился рассказать историю своей малой Родины через призму личного опыта и семейных ценностей. По итогам очного финала Надежда и Екатерина вошли в число призёров конференции. Почётные награды и памятные призы победители и призёры получили из рук ректора университета, академика РАН, профессора В.И. Трухачёва.

— Много работать! Любить свою Родину! Быть патриотом! Стремиться быть первым! — такие пожелания адресовал Владимир Иванович участникам конкурса.

Инициатором проведения конкурса выступило Министерство просвещения РФ, а организатором — Тимирязевская академия при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ. Конкурс проводился в рамках реализации федеральной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование».