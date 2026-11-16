Добринские студенты сдали нормативы ГТО

Вот уже четвертый год подряд студенты Добринского филиала Усманского промышленно-технологического колледжа сдают осенью нормативы ГТО.

— Площадкой для испытаний стал МАУ ДО ДООЦ (ФК и С) п. Добринка, — рассказывает преподаватель физкультуры колледжа Никита Расторгуев. — Здесь кипела настоящая спортивная атмосфера: кто-то уверенно брал планку в прыжках, кто-то демонстрировал отличную гибкость, а кто-то после спортзала выкладывался на беговой дорожке стадиона. Каждый норматив — это маленький личный рекорд и шаг к значку ГТО.

Из одиннадцати участников (а это были студенты первого — второго курсов в возрасте от 15 до 18 лет) пятеро показали самые высокие результаты, выполнив нормативы золотого значка ГТО.

Это Дарья Лучникова, Артем Крейц, Дмитрий Прозоров, Артем Титов и Анастасия Чулкова.

К слову, названные ребята активны не только в спорте, но и общественной жизни колледжа.

— Наши ребята показали, что сила, выносливость и целеустремлённость — это про них, — добавил Никита Анатольевич с гордостью за своих воспитанников. — Кстати, золотые значки ГТО, которые они получат, могут стать хорошим подспорьем для тех, кто в дальнейшем планирует обучение в высших учебных заведениях. Многие вузы дают за них при поступлении дополнительные баллы.

Фото Никиты Расторгуева.