Добринские тхэквондисты привезли медали из Липецка

В Липецке прошел турнир по тхэквондо, организованный местным клубом восточных единоборств «ДАР». Участие в соревнованиях приняли три команды, представляющие Липецк, Грязи и Добринку, — всего почти 80 человек.

Воспитанники тренера Николая Владимировича Лихачева в очередной раз продемонстрировали высокий уровень подготовки, заняв второе общекомандное место после хозяев турнира.

Призовые места в своих возрастных и весовых категориях в составе нашей команды заняли: Михаил Болдин (1 место), Ростислав Афанасьев (1 место), Степан Телегин (1 место), Александр Фурсов (2 место), Алексей Попов (2 место), Герман Папанов (2 место), Роман Романов (3 место), Егор Безобразов (3 место), Анастасия Богачева (3 место).