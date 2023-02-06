Спорт

Добринские тхэквондисты вернулись из Воронежа с медалями

3 часа назад
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Добринские отличились тхэкондисты на межрегиональном турнире памяти Ю.В. Телкова. Он проходил в г. Воронеже и собрал около полутысячи участников из Воронежской и Липецкой областей, Курска и Белгорода.

Среди юниоров и юниорок в своих весовых категориях 1 место занял Никита Неретин, 2 место — Полина Попова, Валентина Дорофеева, 3 место — Ярослав Коломыцкий, Константин Хованцев, Кирилл Кутищев.

У кадетов 2 место занял Андрей Бредихин, 3 место — Екатерина Лебедева.

Тренирует ребят Николай Владимирович Лихачев.

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