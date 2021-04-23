Добринские тхэквондисты, воспитанники тренера Николая Лихачева, снова показали высокие результаты. На сей раз – в ходе 13-го открытого первенства Белгородской области, которое было посвящено памяти А. Н. Поздняка.

По итогам соревнований первое место среди юношей до 65 килограммов завоевал Кирилл Кутищев.

Также в соревнованиях юношей и девушек 12-14 лет “серебро” в своих весовых категориях завоевали Валентина Дорофеева, Полина Попова и Станислав Селиванов. А Константин Хованцев, Никита Неретин, Игорь Лебедев и Лидия Болдина стали третьими.

В состязаниях юниоров 3 место занял Егор Казельский.

Среди детей 10-11 лет бронзовым призером соревнований стал Савелий Ткачук.

Лучше всех из нашей команды, по словам тренера, проявили себя Никита Неретин и Константин Хованцев, которые провели больше всех боев, в каждом из которых оказали соперникам достойное сопротивление.