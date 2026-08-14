«Добринские вести» в подарок землякам

Начальник Среднематренского территориального отдела Нина Гущина решила сделать необычный подарок землякам, которые когда-то жили в их селе, но в силу разных причин уехали из него. В память о дорогих сердцу местах она подписала их на «Добринские вести». И теперь проживающие в разных уголках нашей огромной страны люди получают электронную версию газеты, как привет с малой родины.

Среди них, к примеру, москвичка Татьяна Советова, предки которой когда-то жили в д. Александровке Среднематренского сельсовета.

Однажды Татьяна, занимаясь своей родословной, обратилась к нам за помощью, — рассказывает Нина Гущина. – Вместе с ней в ходе поисков нужной информации нам удалось дополнить новыми фактами историю Средней Матренки. Думаю, ей интересно будет читать газету, в которой часто публикуются материалы на краеведческую тему.

Елена Пешкова сейчас живет в г. Липецке. Много лет назад после окончания педагогического института она по распределению приехала в Среднематренскую школу преподавать иностранный язык. Нашла здесь свою судьбу, вышла замуж. И хотя позже семья переехала в город, Елена Михайловна с теплом вспоминает начало своего педагогического пути, людей, которые ее окружали в то время, своих первых учеников.

Мои земляки тоже по-доброму отзываются о Елене Пешковой, — продолжает Нина Александровна. – Чтобы и дальше не рвалась эта душевная связь с нашими местами, я и оформила подписку на «Добринские вести» для теперь уже липчан Пешковых.

Валентина Есаян (в девичестве Полянская) сейчас живет в г. Армавире. Она родилась в 1948 году в Средней Матренке. Ее отец – фронтовик Иван Алексеевич Полянский – перевез семью в Добринку в 1958 году. Еще через десять лет Валентина вышла замуж за армянина и переехала на его родину. В 1987 году супруги обосновались в Краснодарском крае, где и живут уже почти сорок лет. У них есть сын, трое внуков и один правнук.

Я никогда не теряла связь с малой родиной, — рассказывает Валентина Ивановна, с которой мы на днях связались по телефону. – Раньше каждый год сама приезжала в Добринку, сейчас созваниваюсь с родными по телефону. Подписана на все группы «Добринских вестей» в социальных сетях. Читаю новости и, кажется, что живу рядом со своими земляками.

По словам Валентины Ивановны, для нее было настоящим сюрпризом получить на свою электронную почту полную версию нашей газеты.