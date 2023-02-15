Вполне удачным получился дебют для добринской команды ветеранов «Гелиос» в областном турнире по футболу «Негаснущие звезды», проведенном в Воронеже.

Добринцы стали шестым коллективом, включившимся в борьбу за почетный трофей. Пять команд выставили хозяева крытого манежа «Стрела», в котором прошли все поединки.

В матче открытия «Гелиос» встретился с «Никой». Безоговорочная победа новичков соревнований с хоккейным счетом 7:1. Вторую встречу с «Легендами футбола» добринцы свели вничью. Проигрывая 1:4, они в итоге переломили ход игры, забив соперникам три мяча подряд. Последнее взятие ворот было зафиксировано за четыре секунды до финального свистка. Затем последовала победа над «Стрелой» со счетом 4:1. Финиш турнира получился для наших ветеранов скомканным. Два поражения подряд от «Парламента» и «ДСК» отбросили «Гелиос» на третье место. Тем не менее, бронзовые медали представительного турнира стали для сельских футболистов хорошим заделом для будущих побед.

Лучшим игроком турнира в наших рядах был признан Юрий Киселев. Большую помощь нашим ветеранам оказали руководители ООО «Гелиос» Геннадий Крутских и КХ «Чара» Владимир Малыхин. Их финансовая поддержка помогла решить ряд организационных вопросов.