В минувшие выходные состоялась очередная поездка добринцев с гуманитарной миссией «за ленточку». На этот раз стройматериалы, продукты, медикаменты, личные посылки от родных и многое другое нашим землякам, находящимся в зоне СВО, повезли Владимир Смольянинов, Алексей Атисков, Иван Подольян и Александр Игнатьев. Вместительный транспорт волонтерам выделила районная администрация.

— От лица нашей команды хочется поблагодарить всех, кто участвовал в сборе гуманитарного груза для наших бойцов, — говорит Алексей Атисков, который не в первый раз сопровождает машины с гуманитаркой в зону СВО. — Это простые жители, казаки, администрация района , индивидуальные предприниматели, фермеры, предприятия, которые помогли закупить дорогостоящее оборудование, Ольга Кабанова, возглавляющая Комитет семей воинов Отечества Липецкой области, учителя и ребята из Пушкинской школы, передавшие бойцам домашние пирожки. С погрузкой помогли учащиеся второй добринской школы вместе с учителем Владимиром Кретининым. Поверьте, важна любая помощь и поддержка.

В этот раз на передовую из Добринки отправились бензопилы, генераторы, строительные материалы, маскировочные сети, предметы личной гигиены, термобелье, продукты и многое другое. Гуманитарную помощь доставили в четыре полка, где проходят службу наши земляки.

Каждая такая поездка «за ленточку» сопряжена с определенным риском. Но тем не менее добровольные помощники тех, кто находится на передовой, едва вернувшись домой, начинают готовиться к следующей «командировке».

— Прежде всего, отрабатываем заявки, поступающие от наших ребят, с которыми мы постоянно поддерживаем связь, — продолжает А. Атисков. — Причем часто они сами финансируют свои «заказы». Но следующая поездка, которую мы запланировали на вторую половину октября (все зависит от активности наших добровольных помощников), будет немного необычной. Дело в том, что, проезжая через Белгородскую область, мы познакомились с удивительным человеком, о котором рассказывали по центральному телевидению. Сергей Скрипкин приехал на Белгородчину больше года назад из Калужской области, бросив на родине свое прибыльное дело, оставив на время семью. Он поставил на обочине дороги шатер и стал бесплатно кормить вкусным пловом и шашлыками проезжающих мимо бойцов. Сегодня почти круглосуточно открыт его ресторанчик «Для наших». Каждый день здесь готовят до двух тысяч порций горячих домашних блюд. Помогают Сергею друзья, знакомые и просто те, кто не смог остаться в стороне. Бойцы приходят в придорожный ресторанчик как домой, им здесь тепло и уютно. Сейчас команда Сергея Скрипкина не только кормит ребят, но и отправляет готовую еду в зону СВО, а также они организовали пункт сбора гуманитарной помощи. У нас также есть возможность принять участие в этом благом деле.

Итак, объявлен сбор помощи для этого общественного пункта питания. Вот список того, что требуется:

Посуда одноразовая: вилки, ложки, тарелки простые и глубокие, стаканчики одноразовые. Контейнеры для пищи, ведра для пищевых продуктов разных размеров. Тара под воду. Чай, кофе, сахар, сладости. Крупы, макароны, мука, сахар, соль. Овощи и фрукты. Консервы рыбные и тушенка. Приправы. Сало. Мясо (свинина, курица, баранина и т.д. свежее, за несколько дней до отправки). Масло сливочное и растительное. Кетчупы, пасты, соусы, горчица и прочее. Яйца, колбаса и сыр с долгим сроком хранения. Моющие средства, салфетки, полотенца.

Все, что нужно для организации общественного питания, можно приносить на сборный пункт в добринское райпо по адресу: п. Добринка, ул. Октябрьская, 19, каб. 12, 1-й этаж, с 8.00 до 16.00 час. Тел. 8-906-592-97-68.