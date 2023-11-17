Школьники из отряда ЮИД в Добринке проводят занятия с учащимися начальных классов. Одной из своих главных задач ребята считают пропаганду среди учеников законопослушного поведения на дорогах и их информирование об основах транспортной безопасности.

Как сообщили в Госавтоинспекции УМВД России по Липецкой области, действует отряд «Дружные юидовцы» в школе №2 поселка Добринка. Школьники проверяют в дневниках своих подопечных маршрутные листы дом-школа-дом, разъясняют важность неукоснительного следования Правилам дорожного движения. Значительное место во время занятий уделяется безопасному поведению на проезжей части. Юные инспекторы в эти дни напоминают школьникам о световозвращающих элементах, которые в темное время суток на осенних дорогах предохраняют маленьких пешеходов от беды. Кроме того, малыши во время уроков дорожной безопасности узнают о сигналах регулировщика дорожного движения, об истории и сегодняшнем дне отрядов ЮИД.

Предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма – особая забота органов власти. «Просветительские образовательные программы и акции способны научить детей, как правильно вести себя в условиях уличного движения. Такие навыки могут сохранить здоровье и жизнь», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.