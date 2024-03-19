Отряд ЮИД «Светофор», действующий в школе поселке Петровский Добринского района, провел акцию по проверке световозвращающих элементов у учеников начальных классов. Таким образом ребята хотели напомнить младшим товарищам о важности использования «светлячков» в темное время суток, сообщила Госавтоинспекция УМВД России по Липецкой области.

Юидовцы рассказали, что при движении в темное время суток водитель с ближним светом фар способен увидеть маленького пешехода на расстоянии 25-50 метров, а при наличии световозвращателя – за 150-200 метров. При движении автомобиля с дальним светом фар дистанция составляет уже 350 метров. Это дает автомобилисту 15-25 секунд для принятия правильного решения. Юные инспекторы убедились, что у многих ребят световозвращающие элементы имелись, ну а те, у кого не было, – обещали использовать.

«Юидовцы Липецкой области – одни из самых лучших в стране. Они не раз это доказывали своими победами в профильных конкурсах. Замечательно, что школьники из наших отрядов ЮИД считают своей обязанностью не только изучать правила дорожного движения, но и проводить профилактику безопасного движения на дорогах среди ребят помладше. Уверен, малыши не только запоминают то, что им говорят старшие товарищи, но и сами задумываются о вступлении в движение ЮИД», – сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.