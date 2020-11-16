Добринских школьников знакомят с картинами современных художников Липецкого края

Директор Добринской централизованной музейной системы Лидия КАТЕРИНКИНА знакомит учащихся с картинами современных художников Липецкого края. В создавшейся эпидситуации, когда массовые мероприятия отменены, экскурсии Лидия Петровна проводила в стенах музея лицея №1 п. Добринка.

— Нашим читателям будет интересно познакомиться с Вами. Расскажите о себе.

— С 6 лет проживаю в Липецке. Окончила факультет журналистики Ленинградского университета, но по специальности работала немного в Ленинградском институте культуры имени Крупской, где писала о музеях. Потом вернулась в родной город, тут тоже чуть-чуть потрудилась в газете «Ленинец», а потом снова оказалась в музее, поскольку и типография, и управление культуры находились в одном здании и последнему требовался сотрудник в музей. Я, не задумываясь, перешла туда.

С 1981-го года Катеринкина стала работать в областном краеведческом музее, какой возглавляла с 1992-го по 2015-й годы.

— Рождённые в СССР хорошо, наверно, помнят, что краеведческий в советское время располагался в Христорождественском соборе на улице Ленина. Потом в храме начались богослужения. Нас перевели в Дом политпросвещения (на той же улице), где находились ещё 9 организаций.Я добилась того, что всё это здание отдали под областной музей краеведения. Чуть позднее «посягнула» и на подвал, здесь теперь очень уместно располагается музей археологии.

По словам собеседницы, она завязала дружбу с близлежащими от нашего края краеведческими музеями, тем более что часть Липецкой была некогда и Воронежской, и Тамбовской областями. В её заслугу входят организация и постройка музеев в районах, два «появления» Эрмитажа в нашем крае, а также многочисленные приезды Государственного исторического музея и выставки из музея Высоцкого. Землячка лично знакома с руководителем академии акварели Сергеем Андриякой и со знаменитым художником современности Никасом Сафроновым.

— В Добринке прекрасный музей хлеба. Кстати, если не изменяет память, всего четвёртый по счёту в нашей стране. У вас очень прославленные земляки. Хотелось бы, чтобы никто из добринцев не забывал о таких людях, как, например, Григорий Краснов, председатель знаменитого колхоза имени Ильича. Жизнь этого человека повторила судьбу всей страны, какая едва-едва поднималась, в Ильича же на тот момент уже были свои роддом и электростанция…

А Герои, погибшие за родную землю, по твёрдому убеждению собеседницы, и вовсе требуют особого внимания. Настолько они знамениты, ведь в честь С.К. Нестерова назван город в Калининградской области. И.П. Воловченко из совхоза «Петровский» стал министром сельского хозяйства СССР.

— В 60-80-е годы Добринский район гремел на всю страну. Если достойный человек был отсюда родом, то, почти не раздумывая, его часто назначали на руководящую должность, говоря: «Он же добринский!».

Л.П. Катеринкина провела уже много экскурсий для школьников. Она, правда, сетует на то, что некоторые никогда не бывали в музеях, хотя это не их вина — взрослых. Для знакомства с основными жанрами живописи (портрет, натюрморт, пейзаж) привезла несколько картин липецких художников: В.Беликова, В. Леликова, И. Брунцева, В. Агафонова, А. Кушнарёвой, О. Малявкина.











Конечно, советским людям сразу бросается в глаза портрет Юрия Гагарина кисти В. Беликова. Экскурсовод же утверждает, что не все современные ребятишки его узнают.

Звенит звонок. Приходит очередная группа ребятишек. Лидия Петровна с огромным упоением начинает рассказывать о живописи, в какой давно прекрасно разбирается.