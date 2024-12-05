В Липецкой области стартовал чемпионат молодых педагогов «Учись! Учи! Развивайся!». Эти состязания будут проходить в течение двух месяцев, первый этап уже состоялся, в декабре пройдёт второй тур.

В чемпионате принимает участие команда молодых учителей из Добринского района под названием «Аккорд». Это Дарья Андреевна Петрова (учитель математики), Дарья Анатольевна Асламова (учитель истории и обществознания) и Анастасия Романовна Чернышова (учитель-дефектолог). Все они трудятся в гимназии с. Ольговка.

— Команду назвали «Аккорд» потому, что это соединение трёх различных нот, и нас тоже три, мы все разные, — объясняет Анастасия Романовна их общее решение так звучать на сцене.

В первом туре девушки выступили очень ярко, их показали по областному телевидению, и теперь у них впереди второй этап. Помимо правильных ответов на сложные вопросы по закону «Об образовании» и истории Липецкой области, они представили жюри свою «визитную карточку», в которой тоже озвучили три «ноты», связанные именно с Добринским районом: это наши Герои с Аллеи Славы п. Добринка, самый большой в Европе сахарный завод и, наконец, то, что непосредственно касается лично самих молодых учительниц: постройка жилья для них и таких, как они. Кстати говоря, Анастасия и одна из Дарий уже переселились в новенькие дома и выносили на областную сцену ключи от них.

Во втором этапе юным учителям нужно будет снять на видео сложную педагогическую ситуацию, а потом перед жюри конкурса достойно из неё выйти. Пожелаем победы нашему «Аккорду».