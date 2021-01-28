Добринский «Альтаир» вклинился в призовую тройку воронежского турнира по миди-футболу среди ветеранов не моложе 50 лет «Негаснущие звезды», сообщает Чемпионат48.

Всех участников по местам расставит заключительный тур, в котором четыре претендента на медали встретятся между собой.

Поединок против «Олимпика» из Новой Усмани «Альтаир» начал в атакующем ключе, а счёт был открыт на 14-й минуте: Ашот Асатрян отобрал мяч у соперника и, сместившись в центр, метко пробил в дальний угол. Второй тайм проходил в обоюдоострой игре. «Олимпик» дважды имел возможность сравнять счёт, а на 44-й минуте «Альтаир» фактически снял вопрос о победителе. Асатрян вновь отвоевал игровой снаряд у соперника и выкатил его Валерию Кириллову практически на пустые ворота – 2:0. Игра так и завершилась.

А в минувшую субботу «Альтаир» играл с «Аидой». Матч начался атаками добринцев, и Игорь Куницын при помощи рикошета огорчил липецкого стража ворот «Аиды» Евгения Демидова. Основные события развернулись после перерыва. Вначале «Аида» сравняла результат, но буквально тут же Кириллов с острого угла пробил в «девятку» и вновь вывел «Альтаир» вперёд. «Аида» вновь активизировалась и восстановила равновесие, а чуть позже вратарь Вадим Красных спас «Альтаир» от третьей пробоины.

Но концовка осталась за добринцами. На 42-й минуте Кириллов точно пробил в дальний угол, а после коварного удара пяткой Андрея Двуреченского мяч в четвёртый раз оказался в сетке ворот «Аиды». На последних минутах Александр Требунских, получив точный пас от Александра Овчинникова, хлёстким ударом установил итоговый результат – 5:2.

В этом же туре лидер турнира «КИТ» встречался с одним из главных конкурентов «Стрелой», дозаявив перед игрой ряд именитых москвичей. Среди них Дмитрий Кузнецов, Дмитрий Хлестов и Александр Шмарко, на протяжении многих лет выступавшие в элитном дивизионе чемпионата страны, а также в сборной России. В результате «КИТ» забил сопернику два безответных мяча.

Возможно, и «Альтаиру» в заключительном поединке с «КИТом» будут противостоять большие мастера нашего футбола.

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